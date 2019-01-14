Деркач: Создание шести госпитальных округов в Сумской - это победа здравого смысла Борьба за создание шести полноценных госпитальных округов продолжалась два года, в итоге - здравый смысл победил.

Об этом в комментарии изданию "Неделя" рассказал народный депутат Андрей Деркач.

Он также добавил, что неоднократно выступал за увольнение министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Сегодня в Украине нет медицинской реформы. То, что мы видим в Минздраве - полное уничтожение системы здравоохранения. И я неоднократно публично об этом говорил и требовал от правительства конкретных действий. Но когда пошла речь о создании госпитальных округов и возможности предоставления людям качественных услуг, то мы боролись, чтобы на Сумщине таких округов было не четыре, а шесть. Два года мы призывали Кабмин и Премьер-министра прислушаться к реальным доводам. И здравый смысл победил!", - отметил Андрей Деркач.

Он добавил, что это только малая часть работы, которую проделали за последние 5-7 лет, привлекая средства госбюджета для ремонта больниц, закупки оборудования и прочее.

Нардеп добавил, что в сложившейся ситуации на Сумщине, важно было отстоять создание шести, а не четырех госпитальных округов - чтобы пациенты с Сопыча Глуховского района из-под границы не ехали к Шостку за 87 км, или с Шалыгино в Конотоп 100 км.

"Как никто другой понимаю, что постановление Кабмина о Глуховском госпитальном округе - это только начало, аванс. Если мы не наполним его содержанием, если не сумеем в кратчайшие сроки обеспечить больницу интенсивного лечения аппаратурой, врачами, техникой, то постановление останется бумажкой. Как всегда, готов к сотрудничеству, готов к диалогу", - отметил Деркач.

Он также поблагодарил всех за активную позицию в вопросе создании округов.

"Хочу поблагодарить всех жителей Сумщины, кто активно участвовал в этой эпопее, собирал подписи, писал письма. Спасибо руководство области и районов, руководство областного совета, депутатов местных советов за стойкость, за то, что не отступали, не смирились ", - резюмировал Деркач.

Зато в комментарии "Недели" бывший главных врач Глуховской центральной больницы Виталий Горбасьов напомнил, что обращение в Кабмин с просьбой создать шесть госпитальных округов не подписал только мэр Глухова Мишель Терещенко.

Напомним, что решение о создании шести госпитальных округов в Сумской области было утвержден распоряжением Кабмина от 16 января 2019 года.