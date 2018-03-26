На Сумщине работники пикетируют сахарный завод из-за невыплаченной зарплаты Сегодня, 25 января, на сахарном заводе в Николаевке Сумского района работники митингуют из-за невыплаченной зарплаты.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова.

«На линию 102 поступило такое сообщение. Однако полицейские, которые выехали для выяснения ситуации, установили, что на территории завода находится где-то до 50 человек работников самого предприятия. Люди пришли требовать выплатить им заработную плату за последние месяцы. Они заблокировали выезд одной фуры, которая была загружена сахаром. Мотивируя свои действия тем, что если сахар продается - деньги для выплаты должны быть. Другая машина, которая также приехала за сахаром стоит под заводом.

Сам заявитель сейчас дает объяснения полиции на предмет заведомо ложных сообщений. Поскольку его даже не было на месте происшествия», - написала она.