Что ждать сумчанам от погоды на выходных?

26 января - ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшие осадки, слабый гололед, температура ночью -10...- 15ºС, днем 0...- 5ºС.
27 января - снег, мокрый снег, температура ночью 0… 5ºС.
28 января - без осадков, температура ночью -10... 15ºС, днем -3...- 8ºС.
По прогнозам Гидрометцентра, 24 января на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий....
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни....
На выходных на Сумщине ожидается понижение температуры воздуха и без осадков....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Погода на Сумщине в начале новой недели будет формироваться под влиянием циклона над странами Балтии....