На Сумщине депутата оштрафовали за коррупцию

Депутат Николаевского поселкового совета, декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 подал только 6 декабря 2018 года, тогда как предельным сроком подачи декларации за 2016 года для последнего был 1 мая 2017 года. Кроме того, декларацию за 2017 года он подал 2 апреля 2018 года, опоздав на 1 день. Таким образом, декларации депутатом были представлены несвоевременно. При этом уважительных причин неподачи декларации у него не было.
В результате рассмотрения дела депутат поселкового совета признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 172-6 КоАП и ему назначен штраф в сумме 850 грн.
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