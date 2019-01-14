На Сумщине депутата оштрафовали за коррупцию Сегодня, 25 января, рассмотрено дело об административном правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении депутата Николаевского поселкового совета, сообщает Белопольский районный суд.

Депутат Николаевского поселкового совета, декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 подал только 6 декабря 2018 года, тогда как предельным сроком подачи декларации за 2016 года для последнего был 1 мая 2017 года. Кроме того, декларацию за 2017 года он подал 2 апреля 2018 года, опоздав на 1 день. Таким образом, декларации депутатом были представлены несвоевременно. При этом уважительных причин неподачи декларации у него не было.

В результате рассмотрения дела депутат поселкового совета признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 172-6 КоАП и ему назначен штраф в сумме 850 грн.