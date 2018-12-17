На Сумщине полицейские изъяли самопал (фото)

Во время патрулирования территории районного центра, экипаж группы реагирования патрульной полиции заметил на улице мужчину, который, пошатываясь, шел по дороге. Остановив свой автомобиль, работники полиции решили проверить гражданина, который явно был в состоянии опьянения. Во время проведения поверхностной проверки обнаружили у него двуствольное самодельное устройство шомпольного типа. Самопал калибра 9 мм правоохранители изъяли и отправили на экспертизу. Как пояснил 45-летний мужчина, житель села Сорокино, самопал он якобы нашел на свалке.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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