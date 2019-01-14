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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01460

На Сущмине любимый оказался вором с немалым криминальным «стажем»

Работники полиции разоблачили в совершении кражи 33-летнего сумчанина.

В Роменский отдел полиции обратилась 38-летняя жительница райцентра. Женщина рассказала: мечтая устроить семейную жизнь, она часто смотрела соответствующие объявления на сайте знакомств. И таким образом познакомилась с одиноким мужчиной, который после нескольких встреч предложил совместное проживание. Пара даже сняла для этого квартиру. Однако уже на следующее утро после переезда она обнаружила, что любимый исчез, а вместе с ним - и все ее ценности: мобильный телефон, банковские карточки и деньги.

«Дело осложнялось тем, что женщина не знала четких данных своего сожителя, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - Точно было известно только то, что он житель областного центра. Однако даже такой минимальный объем информации не помешал нашим оперативникам вычислить и найти злоумышленника. Это 33-летний сумчанин, ранее судимый за совершение краж. Кроме кражи телефона и наличных у заявительницы, он еще и снял с ее счетов около 5000 гривен, поскольку запомнил случайно увиденный пин-код к ее банковской карте».

Сейчас по данным фактам в отношении злоумышленника открытое уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное последнему грозит очередное наказание - до 3 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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