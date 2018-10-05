Сумской борец стал бронзовым в Харькове

В турнире принимали участие спортсмены из Грузии, Молдавии, Армении, Азербайджана, Киргизии и Украины - более 400 участников. Сумской динамовец Илья Котовский занял 3-е место. Подготовил спортсмена тренер Владимир Мурачев.
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