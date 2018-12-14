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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43272

Как на Сумщине борются с разливом нефти

Информацию о ходе ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов в Ахтырском районе по состоянию на 24 января опубликовала Госэкоинспекция в Сумской области.

По информации, предоставленной НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта», по состоянию на 24.01.2019 на нефтепроводе Бугроватое - Рыбальцы и прилегающей к нему территории на ПК 69 + 30 соответственно мероприятий по ликвидации последствий его разгерметизации предприятием были проведены собственными силами и средствами следующие работы:

- на территории, прилегающей к нефтепроводу, работы по ликвидации загрязнения, а именно: сбор и откачка нефтесодержащей смеси ручным и механическим средствами - выполнено почти в полном объеме;

- зачищенные территории обрабатываются биодеструктором нефтяных загрязнений.

Комплекс работ по восстановлению почвы биологическими методами будет проведено в полном объеме при наступлении благоприятных для проведения данного вида работ условий.

Напомним, аварийная ситуация произошла 9 января 2019 года в результате разгерметизации нефтепровода «Бугроватое-Рыбальцы» Бугруватовского месторождения НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» не землях Чернетчинской ОТГ Ахтырского района и привела к разливу нефтепродуктов на земельном участке ориентировочной площадью 1260 кв. м.

Лабораторные исследования отобранных проб почвы продолжаются.

Право Ахтырский район Госэкоинспекция Загрязнение Нефть

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