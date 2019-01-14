На Сумщине мошенник провел удачную «денежную реформу»

В дежурную часть Липоводолинского отделения полиции обратилась 81-летняя жительница района с сообщением о том, что стала жертвой мошенничества.
Пенсионерка рассказала: к ней домой пришел неизвестный мужчина и рассказал, что в стране якобы начата денежная реформа, а он сам - «уполномоченный по работе пенсионерами по обмену денег». И предложил обмен старых банкнот на новые. Доверчивая женщина достала все свои сбережения в сумме 17 000 гривен. «Уполномоченный», пересчитав ее наличные, быстро отсчитал 21 новенькую купюру номиналом 500 гривен каждая и отдал старушке в руки. Надписи «сувенир» на банкнотах она заметила, когда гость уже уехал. Передвигался он на автомобиле ВАЗ-2109 вишневого цвета.
«Следователи уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), и устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, - комментирует Владимир Зубенко, начальник Липоводолинского отделения полиции. - Я обращаюсь ко всем гражданам с просьбой: если вам известно местонахождение лица, которое может быть причастно к совершению этого или подобных преступлений, или вам известны какие-то приметы самого злоумышленника или его автомобиля, просьба немедленно сообщить об этом в Липоводолинское отделение полиции по телефонам: 050 -327-3547, 098-385-5866».
Работники полиции предупреждают граждан: будьте внимательны, не впускайте в свои дома посторонних, незнакомых или малознакомых людей. И тем более не разговаривайте с ними о своих доходах. А когда предлагают обмен денег - посоветуйтесь с родными, или сообщите об этом предложении на круглосуточную бесплатную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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