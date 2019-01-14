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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18252

В Ромнах поймали серийного «гаражного» вора

Работники полиции доказали причастность ранее судимого жителя района к четырем кражам, совершенным из гаражей односельчан и жителей райцентра.

В роменскую полицию поступило несколько заявлений от жителей района и города о совершении краж. Пострадавшие сообщали: из их гаражей неизвестный вор похитил электродрели, велосипед, бензопилы, воздушный компрессор и т.д.

«Уже во время первоочередных следственных действий мы обратили внимание, что все эти преступления имеют определенные общие черты, поэтому предположили, что их «автором» является один и тот же человек, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - Во время дальнейших розыскных мероприятий в поле зрения наших оперативников попал 38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Как свидетельствовали его односельчане, недавно освободившийся из мест лишения свободы нигде не работает, однако неизвестно откуда у него есть деньги. К тому же, последнее время его несколько раз замечали с электроинструментами в руках. Оперативники проверили гражданина, и получили подтверждение своим подозрениям».

Злоумышленник не отрицал своей причастности к кражам, и рассказал, куда сбывал украденные у односельчан и жителей райцентра вещи.

По всем фактам в полиции возбуждены уголовные производства, следственные действия по которым продолжаются. Большую часть похищенного имущества полицейские уже нашли, после окончания следственных действий оно будет возвращено владельцам. Следствие доказало причастность подозреваемого к совершению по крайней мере четырех краж, обстоятельства совершения других проверяются. За содеянное злоумышленнику грозит очередное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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