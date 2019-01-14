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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02239

На Сумщине контрабандисту «колес» дали 5 лет условно

Сегодня, 25 января, Белопольский районный суд огласил приговор по делу по факту совершения контрабанды лекарственных средств.

Обвиняемый осенью 2017 года через сеть Интернет заказал и получил в одном из отделений «Новой почты» с целью сбыта 11 упаковок по 100 таблеток в каждой упаковке «Метандиенона» и 7 упаковок по 10 ампул в каждой упаковке «Нандролона Деканоата». Данные препараты являются сильнодействующими лекарственными средствами.

12 апреля 2018 года он перевез из Сум в пункт пропуска «Рыжевка» таможенного поста «Белополье» указанные препараты, избрал упрощенный режим таможенного контроля «зеленый коридор», при прохождении которого умышленно не сообщил сотрудникам таможни о скрытых в личных вещах препараты. Однако в ходе погранично-таможенного контроля у него были обнаружены лекарственные средства.

Заслушав участников процесса, исследовав все обстоятельства уголовного производства, проанализировав и оценив каждый довод, суд пришел к выводу о том, что гражданин С. виноват в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 15 (покушение на преступление), частью первой статьи 201 (контрабанда), частями третьей и четвертой статьи 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и назначил ему окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы. На основании статьи 75 УК Украины он освобожден от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком 2 года, сообщает Белополський райсуд.

Право Контрабанда Лекарства Приговор суда

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