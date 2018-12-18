В Сумах криминальный квартет взяли под стражу Сегодня, 25 января, по ходатайству прокуратуры Сумской области четырем участникам преступной организации избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Напомним: при должном процессуальном руководстве прокуратуры сотрудниками СБУ совместно с вновь созданным детективным подразделением Нацполиции в Сумской области пресечена деятельность преступной организации, участники которой причастны к совершению ряда тяжких преступлений на территории Сумщины.

Установлено, что злоумышленники, большинство из которых не впервые попадают в поле зрения правоохранителей, создавали искусственные конфликтные ситуации и требовали у предпринимателей «дань» за их решение. Также участники группировки совершали разбойные нападения, отбирая у лиц, кроме средств, ювелирные изделия, телефоны и другие ценности. В частности мужчине, которому угрожали физической расправой, пришлось отдать злоумышленникам свой автомобиль. Сейчас пострадавшими от действий нападавших признано пять человек.

Во вторник, 22 января, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четыре участника преступной организации, среди которых и ее организатор, которым уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, совершенные в составе преступной организации. Организатору группировки кроме вышеупомянутого инкриминируется также ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Все задержанные – жители г. Ахтырка Сумской области, в возрасте от 24 до 40 лет.

По месту жительства и в транспортных средствах задержанных проведено 9 санкционированных обысков, во время которых изъяты наличные, предметы, похожие на оружие, и другие вещи, которые имеют значение для следствия. В то же время следствие продолжается, устанавливаются другие участники организованной группы и точное количество пострадавших.

Справка: подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.