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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18174

Мэр Сум против запрета класть средства горбюджета на депозит

Городской голова Александр Лысенко дал комментарий относительно влияния на городской бюджет постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Порядок размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных) счетах в банках».

Этим документом Правительство запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах, сообщает майт мэрии.

«Принятие данного постановления Кабинета Министров Украины - это вмешательство органа государственной власти в процесс выполнения местных бюджетов. По моему мнению, таким образом центральные органы власти за счет средств местных бюджетов хотят решить проблемы, которые есть сегодня на государственной уровне», - сказал Александр Лысенко.

Он отметил, что размещение временно свободных средств путем приобретения государственных бумаг, к чему побуждает указанное постановление, имеет определенные ограничения сроков. Местные советы не имеют возможности вкладывать бюджетные средства на долгосрочные вклады. Ведь средства находятся в постоянном движении, поэтому могут быть востребованы в любой момент для осуществления расходов.

«Городской совет работает по программно-целевому методу, мы принимаем программы, планируем бюджет и должны своевременно оплачивать выполненные работы по объектам, которые предусмотрены в главной смете города. Как правило, платим аванс, а рассчитываемся, когда уже полностью выполнены работы. Пока работы продолжаются, город размещает средства в банке на депозит на короткий срок. Сейчас государство обязывает нас покупать ценные государственные бумаги, вкладывать средства в облигации, но у нас это временно свободные средства и в любое время они необходимы, чтобы оплатить выполненные работы или заработную плату, или на другие расходы, предусмотренные бюджетом» , - отметил руководитель Сум.

Если у госчиновников есть предложения по использованию средств местных бюджетов, то надо совместно обсуждать данный вопрос и лучше делать это до того, как принимать городские сметы, заметил городской глава.

«Надеюсь, что это постановление не будет подписано, ведь и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко обратился в Кабинет Министров Украины, и много голов городских советов Украины отмечают, что это прямое вмешательство в деятельность органов местного самоуправления, и лишение возможности использовать депозиты нанесет местным бюджетам убытков», - добавил он.

Экономика Городской бюджет Депозиты

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