Мэр Сум против запрета класть средства горбюджета на депозит

Этим документом Правительство запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах, сообщает майт мэрии.
«Принятие данного постановления Кабинета Министров Украины - это вмешательство органа государственной власти в процесс выполнения местных бюджетов. По моему мнению, таким образом центральные органы власти за счет средств местных бюджетов хотят решить проблемы, которые есть сегодня на государственной уровне», - сказал Александр Лысенко.
Он отметил, что размещение временно свободных средств путем приобретения государственных бумаг, к чему побуждает указанное постановление, имеет определенные ограничения сроков. Местные советы не имеют возможности вкладывать бюджетные средства на долгосрочные вклады. Ведь средства находятся в постоянном движении, поэтому могут быть востребованы в любой момент для осуществления расходов.
«Городской совет работает по программно-целевому методу, мы принимаем программы, планируем бюджет и должны своевременно оплачивать выполненные работы по объектам, которые предусмотрены в главной смете города. Как правило, платим аванс, а рассчитываемся, когда уже полностью выполнены работы. Пока работы продолжаются, город размещает средства в банке на депозит на короткий срок. Сейчас государство обязывает нас покупать ценные государственные бумаги, вкладывать средства в облигации, но у нас это временно свободные средства и в любое время они необходимы, чтобы оплатить выполненные работы или заработную плату, или на другие расходы, предусмотренные бюджетом» , - отметил руководитель Сум.
Если у госчиновников есть предложения по использованию средств местных бюджетов, то надо совместно обсуждать данный вопрос и лучше делать это до того, как принимать городские сметы, заметил городской глава.
«Надеюсь, что это постановление не будет подписано, ведь и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко обратился в Кабинет Министров Украины, и много голов городских советов Украины отмечают, что это прямое вмешательство в деятельность органов местного самоуправления, и лишение возможности использовать депозиты нанесет местным бюджетам убытков», - добавил он.
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