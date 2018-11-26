Сумской студент взял «серебро» в Тель-Авиве

С 24 по 26 января в городе Тель-Авив (Израиль) проходит этап Мирового Гран-При по дзюдо. В первый день соревнований студент СумГУ Богдан Ядов добыл серебряную награду. Он победил спортсменов из Кыргызстана, Израиля, Азербайджана и Узбекистана и вышел в финал. В заключительном поединке Богдан встретился с Ломбардо Мануэлем из Италии. Для выявления победителя потребовались полные 4 минуты, по результатам которых победителем вышел итальянский дзюдоист.
Кроме того, у женщин в весе до 57 кг студентка Глуховского педуниверситета им. Довженко Мария Скорая стартовала на турнире победой над хозяйкой татами после чего проиграла француженке.
Также участие в мужском турнире примут сумчанин Артем Хомула (73 кг), выпускник СумГУ Кеджау Ньябали (90 кг) и студент СумГУ Андрей Колесник (+100 кг).
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