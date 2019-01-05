Сумские копы остановили пьяного водителя междугородней маршрутки Сумские патрульные обнаружили водителя с признаками алкогольного опьянения на лицензированном автомобиле, предоставляющем услуги по перевозке пассажиров.

В полночь 25 января к патрульным обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что на заправочной станции, на улице Роменской, находится водитель автомобиля Mercedes Benz Sprinter, который довольно странно себя ведет и может находиться в нетрезвом состоянии.

Следуя в направлении вероятного места его пребывания на указанной улице, патрульные обнаружили и остановили данный микроавтобус.

За рулем находился 36-летний мужчина, который действительно имел признаки алкогольного опьянения. Во время беседы с патрульными водитель рассказал, что вернулся из рейса и употреблял алкогольные напитки, а затем поехал ставить машину в гараж. В присутствии двух свидетелей сумчанин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Инспекторы составили на водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление с признаками алкогольного опьянения и отказ лица, управляющего, от прохождения установленного порядка осмотра) КоАП. Также патрульные отстранили его от управления транспортным средством.