На Сумщине внедряют пилотный проект доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции В этом году в Сумской области впервые передадут препараты для 26 курсов профилактики ВИЧ-инфекции.

Они рассчитаны для людей, у которых нет ВИЧ, но которые имеют поведение с высоким риском инфицирования и хотят предупредить заболевание.

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией закупил годовой запас профилактических препаратов от ВИЧ-инфекции для области.

Жители Сумщины, которые будут иметь желание получить профилактический курс, предварительно пройдут обследование на ВИЧ. Если болезнь не подтвердится, им выдадут профилактические медицинские препараты для ежедневного приема.

Кроме этого, работник амбулаторно-поликлинического отделения Сумского областного центра СПИДа будет предоставлять постоянное медицинское сопровождение участникам этой программы. Он также будет участвовать в привлечении клиентов и вести соответствующую медицинскую документацию по проекту.

Доставка препаратов доконтактной профилактики в Сумскую область предполагается на февраль.

Нужно отметить, что во всем мире термин «доконтактна профилактика» используется уже несколько лет. Она делится на общую и местную. Общая доконтактная профилактика - это ежедневный и регулярный прием препаратов антиретровирусной терапии ВИЧ-отрицательным человеком для снижения рисков инфицирования. Такие профилактические курсы рассчитаны для гомосексуалов, секс-работников и ВИЧ-отрицательных партнеров из дискордантных пар.

Напомним, что по статистике, на Сумщине под контролем находится более полутора тысяч ВИЧ-инфицированных. Наибольшие показатели зарегистрированы в Сумах, Ромнах, Шостке и Кролевецком районе. Среди ВИЧ-положительных, которых зарегистрировали в области, преобладают люди от 30 до 39 лет. Как среди мужчин, так и среди женщин преобладает половой путь инфицирования, сообщает сайт ОГА.