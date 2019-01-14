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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:051

Райцентр на Сумщине останется без воды

Сегодня, 25 января, на ул. Огиевских в Кролевце произошел порыв водопровода.

Аварию ликвидировать трудно из-за промерзшего грунта, сообщают в Кролевецком горсовете.

Работники КП «Кролевецводоканал» постоянно контролируют ситуацию. Принято решение ремонтные работы начать в понедельник, 28 января.

В связи с этим жителей просят запастись водой на 28 января. Планируется временное отключение города от водоснабжения.

Общество Кролевец Отключение воды
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