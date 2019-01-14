Райцентр на Сумщине останется без воды

Аварию ликвидировать трудно из-за промерзшего грунта, сообщают в Кролевецком горсовете.
Работники КП «Кролевецводоканал» постоянно контролируют ситуацию. Принято решение ремонтные работы начать в понедельник, 28 января.
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