Райцентр на Сумщине останется без воды Сегодня, 25 января, на ул. Огиевских в Кролевце произошел порыв водопровода.

Аварию ликвидировать трудно из-за промерзшего грунта, сообщают в Кролевецком горсовете. Работники КП «Кролевецводоканал» постоянно контролируют ситуацию. Принято решение ремонтные работы начать в понедельник, 28 января. В связи с этим жителей просят запастись водой на 28 января. Планируется временное отключение города от водоснабжения.