В Сумах стартовал полуфинальный этап кубка Украины по волейболу

Четыре команды сыграют по кругу, две лучших выйдут в «финал четырех».
В первой игре дня в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) встречались хмельницкий «Новатор» и одесский «Политехник». Очень интересный матч завершился в пользу представителей Высшей лиги из Одессы, которые одержали волевую победу - 3:2 (21-25, 23-25, 27-25, 26-24, 15-13).
Во втором поединке все было прогнозируем – 3:0 в пользу действующего чемпиона и обладателя кубка – львовского «Баркома-Кажаны», который в сухую разобрался с хозяевами «ШВСМ-СумДУ» 3:0 25-22, 25-12, 25-10).
Завтра состоятся игры:
13.00 «Политехник» - «Барком-Кажаны»
15.00 «ШВСМ-СумДУ» - «Новатор».
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