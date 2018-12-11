Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных на Сумщине По данным УкрГидрометцентра, 27 января ночью в Сумской области значений снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица.

Уровень опасности - желтый. В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными. Поскольку существует угроза образования сугробов, которые приведут к усложнению движения на автодорогах, поэтому настоятельно советуем водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Следите за предупреждениями Украинского Гидрометцентра и информацией об ограничении движения от Укравтодора, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.