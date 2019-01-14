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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:37645

В Сумах уже третий год не могут ввести электронный билет

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прием безналичных платежей за проезд в маршрутных такси города».

«Требуем обязать перевозчиков маршрутных такси города Сумы к приему безналичных платежей за проезд. То есть в сотрудничестве с, например, ПАО «КБ «Приватбанк», с помощью QR-кода и мобильного приложения Приват24.

Реализация системы приема безналичных платежей за проезд в маршрутных такси города обеспечит:

- полный и достоверный учет пассажиропотока в маршрутных такси;

- полный и достоверный учет доходов перевозчиков;

- более прозрачное и взвешенное ценообразование на проезд маршрутными такси;

- минимизацию коррупционных рисков в сфере пассажирских перевозок маршрутными такси города;

- высокий стимул перевозчиков к соблюдению своих обязанностей перед громадой города;

- контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере пассажирских перевозок, в том числе контроль за перевозкой пассажиров льготных категорий;

- контроль за легальностью работы автомобилей на городских маршрутах маршрутных такси», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию сводится к следующему:

«Несмотря на проблематичность реализации задачи по внедрению систем электронной оплаты проезда и электронного билета по городской программе «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Сумы», утвержденной решением Сумского городского совета от 21 декабря 2016 года № 1619-МГ (с изменениями), на сегодня по поручению городского головы от 15.01.2019 № 2-Д отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг комплексно прорабатывается указанный вопрос, в первую очередь в части эффективности и оптимальных расходов на реализацию».

Напомним: это уже не первая подобная петиция. Каждый раз городские власти отвечают по-разному: то транспортный отдел занимается проблемой, то отдел информационных технологий, которые всегда ссылаются на указанную выше программу и даже указывали размер необходимых средств на пилотный проект (10 млн грн), но каждый раз, похоже, перекидывают проблему друг другу, по сути, ничего не делая уже третий год.

Экономика Петиция Электронный билет

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