В Сумах уже третий год не могут ввести электронный билет Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прием безналичных платежей за проезд в маршрутных такси города».

«Требуем обязать перевозчиков маршрутных такси города Сумы к приему безналичных платежей за проезд. То есть в сотрудничестве с, например, ПАО «КБ «Приватбанк», с помощью QR-кода и мобильного приложения Приват24.

Реализация системы приема безналичных платежей за проезд в маршрутных такси города обеспечит:

- полный и достоверный учет пассажиропотока в маршрутных такси;

- полный и достоверный учет доходов перевозчиков;

- более прозрачное и взвешенное ценообразование на проезд маршрутными такси;

- минимизацию коррупционных рисков в сфере пассажирских перевозок маршрутными такси города;

- высокий стимул перевозчиков к соблюдению своих обязанностей перед громадой города;

- контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере пассажирских перевозок, в том числе контроль за перевозкой пассажиров льготных категорий;

- контроль за легальностью работы автомобилей на городских маршрутах маршрутных такси», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию сводится к следующему:

«Несмотря на проблематичность реализации задачи по внедрению систем электронной оплаты проезда и электронного билета по городской программе «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Сумы», утвержденной решением Сумского городского совета от 21 декабря 2016 года № 1619-МГ (с изменениями), на сегодня по поручению городского головы от 15.01.2019 № 2-Д отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг комплексно прорабатывается указанный вопрос, в первую очередь в части эффективности и оптимальных расходов на реализацию».

Напомним: это уже не первая подобная петиция. Каждый раз городские власти отвечают по-разному: то транспортный отдел занимается проблемой, то отдел информационных технологий, которые всегда ссылаются на указанную выше программу и даже указывали размер необходимых средств на пилотный проект (10 млн грн), но каждый раз, похоже, перекидывают проблему друг другу, по сути, ничего не делая уже третий год.