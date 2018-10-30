У Сумах презентували «Обличчя Незалежності»

Презентував книгу голова Всеукраїнської громадської організації «Молодий Народний Рух» Андрій Рибалко.
Ця книга - збірка спогадів учасників становлення Незалежності Української держави у 90-х роках ХХ ст. Про простих людей, які стояли на барикадах здобуття Незалежності, а нині - продовжує жити власним життя і не хизується тим, що був частиною цієї історії.
У презентації взяли участь сумчани, які безпосередньо причетні до здобуття Незалежності України. Їх спогади увійшли у презентовану книгу.
Після презентації книги присутні мали змогу переглянути однойменну короткометражну стрічку, яка присвячені життєвим історіям борців за українську державність.
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