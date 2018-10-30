У Сумах презентували «Обличчя Незалежності» 25 січня у приміщенні Сумської міської галереї відбулась презентація книги «Обличчя Незалежності» та однойменного короткометражного фільму, які присвячені життєвим історіям борців за українську державність.

Презентував книгу голова Всеукраїнської громадської організації «Молодий Народний Рух» Андрій Рибалко.

Ця книга - збірка спогадів учасників становлення Незалежності Української держави у 90-х роках ХХ ст. Про простих людей, які стояли на барикадах здобуття Незалежності, а нині - продовжує жити власним життя і не хизується тим, що був частиною цієї історії.

У презентації взяли участь сумчани, які безпосередньо причетні до здобуття Незалежності України. Їх спогади увійшли у презентовану книгу.

Після презентації книги присутні мали змогу переглянути однойменну короткометражну стрічку, яка присвячені життєвим історіям борців за українську державність.