На Сумщине разоблачили канал незаконных поставок авиазапчастей Пограничники Сумского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу партии запчастей с территории России.

Вечером оперативные сотрудники Госпогранслужбы получили информацию о попытке группы лиц с помощью жителей российского приграничья осуществить незаконное перемещение через границу партии товаров двойного назначения. В дальнейшем, при реализации информации, пограничный наряд обнаружил неподалеку от границы скрытый груз и дорожку следов, ведущих от линии границы.

В ходе изучения следов на местности, правоохранители установили, что груз был перемещен в Украину с территории России и доставлялся в тыловой район с помощью снегохода.

Сейчас груз доставлен в пограничное подразделение для передачи компетентным органам. Предварительно установлено, что обнаруженные запчасти возможно являются комплектующими к авиационной технике. Продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, сообщает госпогранслужба.