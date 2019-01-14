На Сумщине разоблачили канал незаконных поставок авиазапчастей

Вечером оперативные сотрудники Госпогранслужбы получили информацию о попытке группы лиц с помощью жителей российского приграничья осуществить незаконное перемещение через границу партии товаров двойного назначения. В дальнейшем, при реализации информации, пограничный наряд обнаружил неподалеку от границы скрытый груз и дорожку следов, ведущих от линии границы.
В ходе изучения следов на местности, правоохранители установили, что груз был перемещен в Украину с территории России и доставлялся в тыловой район с помощью снегохода.
Сейчас груз доставлен в пограничное подразделение для передачи компетентным органам. Предварительно установлено, что обнаруженные запчасти возможно являются комплектующими к авиационной технике. Продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, сообщает госпогранслужба.
Сегодня, 24 января, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Госпогранслужбы и Управления СБУ в Сумской области предотвратили попытку...
В поезде «Москва - Кишинев» пограничники обнаружили скрытую печатную продукцию....
20 января пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили скрытые от контроля старинные монеты....
Вчера в пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили скрытые товары....
В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей...