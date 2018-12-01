Сумской дзюдоист взял бронзу на мировом гран-при

Во второй день соревнований в весовой категории до 73 кг сумчанин Артем Хомула завоевал бронзовую награду. Первые два раунда завершились для Артема досрочной победой, однако уже в третьем - мечты о золоте были испорчены дзюдоистом из Швейцарии. Пусть подняться на высшую ступень пьедестала больше не было возможности, но сдаваться никто не собирался. Артем, собравшись с силами, в утешительных схватках победил дзюдоиста из Туркменистана, а за 3-е место оказался сильнее представителя Таджикистана.
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