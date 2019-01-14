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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53174

В Сумах устроили поджег в многоэтажке

Полиция выясняет причины и обстоятельства возгорания в многоэтажке по переулку Гетманскому.

Сегодня ночью, 26 января в полицию от жителей многоэтажки поступило сообщение о том, что в тамбуре возник пожар и нельзя выйти на улицу, потому что заблокированы двери, в полицию сообщили жители этого же дома. По указанному адресу выехали работники полиции и ГСЧС. Пожар локализовали.

Полицейские, которые осмотрели место происшествия, установили, что тамбур является общим на две квартиры. Жители этих квартир объяснили, что услышали сильный хлопок и затем, когда открыли дверь, увидели сильное задымление и огонь в тамбуре.

Проведя осмотр, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Событие квалифицировали как поджог.

«Мы не исключаем, что злоумышленники воспользовались щелью между дверью и полом в тамбуре, - комментирует Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. – Через нее залили туда горючее вещество и подожгли. А хлопок, который слышали жители, мог возникнуть от скопления паров в закрытом пространстве тамбура. Проводятся ряд следственных и оперативных мероприятий, направленных как на выяснение всех обстоятельств происшествия, так и розыск лиц, совершивших это преступление».

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ст. 194.ч.2 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах».

Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которые владеют информацией, которая может помочь следствию, сообщить в Сумской отдела полиции. анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поджег Пожар

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