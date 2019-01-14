В Сумах легковушка снесла электроопору

По предварительным данным, автомобиль «Шевроле Авео» врезался в электроопору и оборвал коммуникации. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, пишет СТС.
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