«Рятувальник» проиграл в Краматорске Сегодня, 26 января, в матче 11-го тура роменчане играли в гостях против «Авангарда».

Счет открыли гости уже на 4-ой минуте – отличился Валерий Гайван, на 11-ой спасатели забили второй раз – Сергей Бабынин. Наши земляки в счет до середины второго тайма, однако проиграли 2:5.

После этого матча у роменчан осталось 14 очков в 9 матчах и четвертое место.