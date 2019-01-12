«Рятувальник» проиграл в Краматорске

Счет открыли гости уже на 4-ой минуте – отличился Валерий Гайван, на 11-ой спасатели забили второй раз – Сергей Бабынин. Наши земляки в счет до середины второго тайма, однако проиграли 2:5.
После этого матча у роменчан осталось 14 очков в 9 матчах и четвертое место.
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