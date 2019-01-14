«ШВСМ-СумДУ» имеет шансы на финал четырех В Сумах продолжается четвертый раунд кубка Украины по волейболу среди мужчин.

Во второй день одесский «Политехник» проиграл львовскому «Баркому-Кажаны» 0:3 (16-25, 13-25, 11-25), а сумская «ШВСМ-СумДУ» обыграла хмельницкий «Новатор» 3:0 (25-21, 25-21, 25-20).

После двух туров у «Баркома» - 6 очков, у наших – 3 , у одесситов – 2, у «Новатора» - 1.

Завтра львовяне, которые уже вышли в «финал четырех», сыграют с хмельнитчанами в 11.00. Наши сыграют с «Политехником» в 13.00. В этом мачте решится, кто станет вторым участником финала четырех от этой группы. Игры проходят в спортзале 3-го корпусе СумГУ (ул. Петропавловская, 57). Вход свободный.