Сумские баскетболисты уступили в Кривом Роге (видео) Сегодня, 26 января, БК «СумДУ» играл на выезде против «Кривого Рога – КНУ-КДПУ».

Матч 12-го утра чемпионата Украины в группе 1 высшей лиги прошел с преимуществом хозяев, которые занимаю второе место в турнирной таблице. Наши (шестое место) пытались отбиваться, но с каждой четвертью отрыв криворожцев только рос.

В итоге 76:54 (14-12, 23-16, 21-18, 18-8).

Лучшими на площадке в составе сумской команды были: Максим Мочалов – 20 очков + 10 подборов, Григорий Алтухов – 15 очков.

Завтра пройдет повторная игра.

Остальные игры дня:

СК «Прометей» (Каменское) – «КРЕМЕНЬ-КДЮСШ-2» (Кременчуг) 129:60

«Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5» (Днепр) – «Харьковские соколы» (Харьков) 84:89

«Hико-Баскет-СДЮСШОР № 4-МВУФК-ЦОП» (Николаев) – «Мариуполь» (Мариуполь) 100 70