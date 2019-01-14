Сумские баскетболисты уступили в Кривом Роге (видео)

Матч 12-го утра чемпионата Украины в группе 1 высшей лиги прошел с преимуществом хозяев, которые занимаю второе место в турнирной таблице. Наши (шестое место) пытались отбиваться, но с каждой четвертью отрыв криворожцев только рос.
В итоге 76:54 (14-12, 23-16, 21-18, 18-8).
Лучшими на площадке в составе сумской команды были: Максим Мочалов – 20 очков + 10 подборов, Григорий Алтухов – 15 очков.
Завтра пройдет повторная игра.
Остальные игры дня:
СК «Прометей» (Каменское) – «КРЕМЕНЬ-КДЮСШ-2» (Кременчуг) 129:60
«Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5» (Днепр) – «Харьковские соколы» (Харьков) 84:89
«Hико-Баскет-СДЮСШОР № 4-МВУФК-ЦОП» (Николаев) – «Мариуполь» (Мариуполь) 100 70
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