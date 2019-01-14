«Food Centre-СумДУ» начал второй круг с победы

«Food Centre-СумДУ» — «Атлетик» — 4:1
«Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Зеленский, Мысловский, Острога, Велиев, Сорока, Катеринин, Прощенко, Игумнов, Довгополов — Петухов.
«Атлетик»: Шульга — Степаненко, Лапа, Кутовой, Ивонко, Загура, Корольчук, Макаренко, Веремийчук, Щербаков, Гнездилов — Воронков
Голы: Велиев, 8, Острога, 22, 27, Сорока, 31 — Степаненко, 37
Предупреждения: Велиев, 35 — Гнездилов, 18, Загура, 30
Удаление: Гнездилов, 27
После этого матча сумчане делят второе-третье место с краматорским «Авангардом», который сегодня обыграл роменский «Рятувальник». У обоих команд по 23 очка, но у наших игра в запасе. Лидирует ивано-франковская «Виза-Вторма» - 25 очков.
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