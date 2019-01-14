На Сумщине раскрыли резонансное убийство Прокуратурой Сумской области совместно со Следственным управлением и Управлением уголовного розыска ГУ НП в Сумской области раскрыто умышленное убийство 77-летнего врача из города Ромны, которое произошло 20 декабря 2018 года.

Во время досудебного расследования установлено, что убийство совершили лица, которые систематически совершали кражи на территории города Ромны и Роменского района. В тот день они решили обокрасть дом потерпевшего. При этом их не останавливал тот факт, что врач находился дома.

Прибыв к месту преступления на автомобиле, один из мужчин остался у дома сторожить, двое проникли в помещение, взломав входную дверь.

Хозяин начал сопротивляться нападающим, во время чего они нанесли пострадавшему несколько ударов по голове монтировкой. От полученных травм мужчина скончался. Злоумышленники похитили только старенький мобильный телефон и банковскую карточку, на которой находилось около 1500 грн, которые они так и не смогли снять.

В субботу, 26 января, злоумышленников при оперативном сопровождения спецподразделения «КОРД» задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Двум мужчинам, причинившим смерть потерпевшему, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой), п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений группой лиц) УК Украины, санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Третьему, который оставался на посту, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Двое задержанных – жители г. Ромны, третий из Роменского района. Злоумышленникам 22, 29 и 33 года.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений. Следователями и прокурорами готовятся ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.