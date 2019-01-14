На Сумщине произошло смертельное ДТП

26 января по дороге Глухов-Катериновка в районе Ивановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие, пишет Глухів.info.
В полиции подтвердили, что произошло лобовое столкновение машин марки ВАЗ 2106 и Т5 – Volkswagen.
В «шестерке» находилось двое людей. С места аварии их госпитализировали в тяжелом состоянии.
По предварительным данным водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его супруга находится в отделении реанимации.
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