На Сумщине произошло смертельное ДТП На трассе Глухов-Катериновка произошло страшное ДТП со смертельным исходом.

26 января по дороге Глухов-Катериновка в районе Ивановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие, пишет Глухів.info.

В полиции подтвердили, что произошло лобовое столкновение машин марки ВАЗ 2106 и Т5 – Volkswagen.

В «шестерке» находилось двое людей. С места аварии их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его супруга находится в отделении реанимации.