Сумские волейболисты вылетели из кубка Украины Сегодня, 27 января, в Сумах завершился четвертый раунд кубка Украины по волейболу серди мужских команд.

В последний день сумчанам из «ШВСМ-СумДУ», чтобы выйти в финал четырех, нужно было обыграть с любым счетом высшелиговый «Политехник» из Одессы. Однако дебютанту Суперлиге этот орешек оказался не по зубам – в итоге хоть в каждой партии и был минимальный счет в пользу гостей, но все же это поражение - 0:3 (25-27, 23-25, 24-26).

В другом мачте львовский «Барком-Кажаны» обыграл «Новатор» из Хмельницкого 3:1 (25-18, 24-26, 25-15, 25-19).

В итоге дальше иду львовяне и одесситы.