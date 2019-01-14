Сумские волейболисты вылетели из кубка Украины

В последний день сумчанам из «ШВСМ-СумДУ», чтобы выйти в финал четырех, нужно было обыграть с любым счетом высшелиговый «Политехник» из Одессы. Однако дебютанту Суперлиге этот орешек оказался не по зубам – в итоге хоть в каждой партии и был минимальный счет в пользу гостей, но все же это поражение - 0:3 (25-27, 23-25, 24-26).
В другом мачте львовский «Барком-Кажаны» обыграл «Новатор» из Хмельницкого 3:1 (25-18, 24-26, 25-15, 25-19).
В итоге дальше иду львовяне и одесситы.
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