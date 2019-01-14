Сумские баскетболисты упустили победу против лидера

В отличие от вчерашней игры, когда хозяева постепенно наращивали свое преимущество и выиграл с разницей в 22 очка, сегодня гости сразу ушли вперед – 20:24, 33-43, однако в третьей четверти криворожане отыгрались – 61:58, доведя игру до победы 77:75 (20 – 24, 13 – 19, 28 – 15, 16 – 17).
Лучшими среди сумчан были: Виталий Игнатченко – 18 очков + 6 подборов + 3 перехвата, Антон Решетило – 15 очков + 8 подборов, Игорь Стародуб – 11 очков + 6 передач + 4 перехвата…
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