Сумские баскетболисты упустили победу против лидера Сегодня, 27 января, прошла повторная игра 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу вгруппе 1 высшей лиги между «Кривым Рогом – КНУ-КДПУ» и «СумДУ».

В отличие от вчерашней игры, когда хозяева постепенно наращивали свое преимущество и выиграл с разницей в 22 очка, сегодня гости сразу ушли вперед – 20:24, 33-43, однако в третьей четверти криворожане отыгрались – 61:58, доведя игру до победы 77:75 (20 – 24, 13 – 19, 28 – 15, 16 – 17).

Лучшими среди сумчан были: Виталий Игнатченко – 18 очков + 6 подборов + 3 перехвата, Антон Решетило – 15 очков + 8 подборов, Игорь Стародуб – 11 очков + 6 передач + 4 перехвата…