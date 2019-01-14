Определились участники финального этапа чемпионата Сум по футзалу

Команды сыграли 9-й тур.
Группа А
«Ураган» 2:12 «Форест»
«Валедианс» 3:2 «Сумыхимпром»
«Интер-Сумы» 2:10 «Колос» (Севериновка)
«Junior» 4:1 «Машметалл»
Группа «Б»
«Хлебодар-2» (Степановка) 0:5 (-:+) Космос (Сад)
«Forza» 5:9 «Феникс»
«Linnik Sport» 4:6 «Легион» (Николаевка)
«Сумыхимпром-СДПУ-2» 3:5 «Современник»
«Натон» 3:2 «Ника»
Таким образом определились участники финального этапа, в котором команды по итогам группового этапа разделились на три лиги.
Высшая лига: «Lex VSK», «Форест», «Колос» (Севериновка), «Junior», «Сумыхимпром-СДПУ-2», «Космос» (Сад), «Легион» (Николаевка), «Натон» (Постольное).
Первая лига: «Интер-Сумы», «Машметалл», «Ураган», «Linnik Sport», «Феникс», «Современник».
Вторая лига: «Валедианс», «Сумыхимпром», «Ника», «Forza», «Хлебодар-2» (Степановка).
В них команды сыграют в один круг.
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