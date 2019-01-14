Определились участники финального этапа чемпионата Сум по футзалу 27 января завершился первый этап Открытого чемпионата города Сумы по футзалу.

Команды сыграли 9-й тур.

Группа А

«Ураган» 2:12 «Форест»

«Валедианс» 3:2 «Сумыхимпром»

«Интер-Сумы» 2:10 «Колос» (Севериновка)

«Junior» 4:1 «Машметалл»

Группа «Б»

«Хлебодар-2» (Степановка) 0:5 (-:+) Космос (Сад)

«Forza» 5:9 «Феникс»

«Linnik Sport» 4:6 «Легион» (Николаевка)

«Сумыхимпром-СДПУ-2» 3:5 «Современник»

«Натон» 3:2 «Ника»

Таким образом определились участники финального этапа, в котором команды по итогам группового этапа разделились на три лиги.

Высшая лига: «Lex VSK», «Форест», «Колос» (Севериновка), «Junior», «Сумыхимпром-СДПУ-2», «Космос» (Сад), «Легион» (Николаевка), «Натон» (Постольное).

Первая лига: «Интер-Сумы», «Машметалл», «Ураган», «Linnik Sport», «Феникс», «Современник».

Вторая лига: «Валедианс», «Сумыхимпром», «Ника», «Forza», «Хлебодар-2» (Степановка).

В них команды сыграют в один круг.