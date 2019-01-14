На Сумщине кум обокрал кума

Накануне выходного к 32-летнему жителю Кролевца пришел в гости его кум. Мужчины некоторое время отдыхали за бутылкой водки, пока хозяина не свалили с ног усталость и алкоголь. Он пошел спать, его кум тоже заторопился домой. Когда же на следующий день хозяин бросился искать свою банковскую карточку, то обнаружил, что она исчезла.
У мужчины возникло подозрение, что карточку мог «прихватить» с собой кум. О своих догадках, гражданин сообщил полиции. Правоохранителям понадобилось совсем немного времени, чтобы разыскать приятеля потерпевшего и доказать его причастность к краже 8000 гривен с чужого банковского счета. Злоумышленник признался в краже и заявил, что мол, поддался искушению из-за алкоголя, который затмил его разум и подтолкнул к совершению преступления.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное человек может получить наказание в виде штрафа, исправительных работ или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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