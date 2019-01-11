Мэр Сум не доволен уборкой снега в городе По его мнению, сумские коммунальщики не дорабатывают.

Вопрос сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии поднял Александр Лысенко.

- Хотел бы обратить внимание на очищение дорог, - начал он. – Друзья, у меня нет вопросов по магистральным дорогам. Мы ездим сейчас в командировки по области и в другие города и видим, что у нас ситуация по магистральным дорогам намного лучше. Но обращаю ваше внимание еще на раз, я об этом уже говорил, на очищение межквартальных и дворовых дорог. Я вам говорил, Виктор Иванович (и.о. директора департамента инфраструктуры Павленко – Ред.), еще раз и еще раз обращаюсь к вам. Потому что я вам тогда сказал, но вы, «Дорремстрой» не предоставили информацию именно в тот день, когда была проблема. До самого вечера не предоставили. А они были готовы. Они чистят таким образом: сначала магистральные дороги, общегородские, потом частный сектор и параллельно они готовы также выполнять работы по очищению внутриквартальных дорог, где есть дополнительная заявка. Потому что если у «Сумытеплоэнергоцентрали» я вижу трактора, я вижу, что они едут и чистят, в частных предприятиях немного другая ситуация. Где есть трактора, вопросов нет, а где договор, там может водитель живет за городом, приехать рано утром он не может (так говорят директора предприятий), поэтому, извините, мы не можем обеспечить до 8-9 часов утра обеспечить очищение внутридворовых территорий. Это неправильно, значит, нужно с ночи чистить, оставлять дежурного. Поэтому я обращаю ваше внимание на сотрудничество, я об этом уже говорил. Нет сотрудничества, докладывайте, что они отказались, но Вегера (директор КП «Дорремстрой» - Ред.) ждал звонка. Вечером мне позвонил и говорит: «Никто не звонил». Друзья, это неправильно. Я понимаю, что это помощь частным предприятиям, но жителей это не волнует, их волнует, чтобы было почищено…