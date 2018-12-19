Сумчане стали меньше болеть ОРВИ

- На прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1939 случаев, - доложила она. – Это почти на 10% меньше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 70% составляют дети. Интенсивный показатель заболеваемости на 7% выше круглогодичного и составляет 724,4 на 10 тыс. населения. Было госпитализировано на прошлой неделе 77 жителей Сум, среди них 76% - это дети.
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