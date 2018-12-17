Почти 200 тысяч сумчан уже подписали декларации с врачами

- В Сумах продолжается кампания по подписанию деклараций с врачами первичного звена, - начала она. – По состоянию на сегодня подписаны 198794 декларации, что составляет 74,6 % от зарегистрированного в городе населения.
Согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 января 2019 № 17-р в пределах Сумской области создано 6 госпитальных округов: Сумской,...
В Сумах продолжается кампания по подписанию деклараций с врачами первичного звена....
Сумщина в 2018 году достойно сработала в рамках реализации медицинской реформы....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации рассказал начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко....
Более 178 тысяч сумчан уже заключили декларации с врачами....