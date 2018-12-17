Почти 200 тысяч сумчан уже подписали декларации с врачами Об этом сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника здравоохранения Елена Чумаченко.

- В Сумах продолжается кампания по подписанию деклараций с врачами первичного звена, - начала она. – По состоянию на сегодня подписаны 198794 декларации, что составляет 74,6 % от зарегистрированного в городе населения.