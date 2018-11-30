За неделю трое сумчан заболели корью

- На прошлой неделе зарегистрировано 3 случая заболевания корью в Сумах, - доложила она. - Также 6 человек находится на лечении, среди них - 1 ребенок.
В Сумской области по состоянию на 24.01.2019 заболело корью 28 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
В Сумской области по состоянию на 17.01.2019 г. заболело корью 21 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
В Сумской области с начала года, по состоянию на 3.01.2019 заболело корью 8 человек, из них все взрослые....
Качественные и эффективные вакцины, защищающие от кори, паротита и краснухи, имеются во всех кабинетах прививок в области, сообщают в областном...
В Сумской области по состоянию на 29 ноября 2018 года заболело корью 295 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....