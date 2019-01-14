В Сумах Тополя снова без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Патона, 19 сегодня, 28 января, в 9:00 прекращено холодное водоснабжение домов по ул. Патона, ул. Тополянская, ул. Воровского, ул. Космическая, ул. и пер. Строителей.
Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ на ул. Партизанская прекращено холодное водоснабжение домов №№ 28-116 по ул. Партизанская.
После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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