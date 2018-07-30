Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1395 (за предыдущую неделю – 1680) заявлений и сообщений.

Из них 90 (105) с признаками уголовного преступления. Из них раскрыто 20 (39), в том числе 1 факт телесных повреждений, 1 разбой, 2 факта подделки документов, 6 краж, выявлены 6 фактов незаконного оборота наркотиков. На прошлой неделе было разыскано два человека. К админответственности привлечено 114 (131) граждан.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1427 (1282) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1074 (952). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 411 (289) админматериалов, из них 12 (6) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 72 (98) протоколов. Раскрыто по горячим следам 9 (10) преступлений, найден один человек, который был в розыске.