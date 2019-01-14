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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45428

В Сумах в ДТП попали сразу пять автомобилей

27 января, около 16.30, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Курского и улицы Ковпака.

Инспекторы огородили место ДТП и установили, что 43-летний водитель, управляя грузовиком Renault Magnum, не придерживался безопасной скорости движения, после чего допустил наезд на четыре автомобиля, которые, находясь в одной полосе для движения, ждали зеленого сигнала светофора.

В результате ДТП грузовик, а также автомобили Daewoo Sens, Daewoo Nubira, Dacia Logan и Mitsubishi Outlander получили механические повреждения.

Стражи порядка составили на водителя Renault Magnum административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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