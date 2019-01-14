Сумские хоккеистки взяли две медали на чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие 7 команд, которые сыграли по кругу. В турнире играли сразу четыре команды СДЮШОР «Динамо» из Сум. По итогам вторая сумская команда заняла второе место, первая – третье, третье – четвертое, четвертая, в составе которой были самые младшие – седьмое. Чемпионками стали хозяйки из ДЮСШ «Колосок-1».
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