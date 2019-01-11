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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20362

Сумские дорожники начнут вывозить снег

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение начать вывозить снег с улиц города.

Этот вопрос он поднял сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Я думаю, учитывая то, что по прогнозу на этой и на следующей неделе снег, пришло время уже вывозить снег, - начал мэр. – Давайте мы подумаем… С площади Независимости не нужно вывозить, а вот на Соборной и Воскресенской нужно, ведь там уже скоро деревья будут полностью под снегом. Давайте помаленьку, потихоньку будем вывозить. Потому что вода как пойдет вся вниз…

- Работа постоянно ведется, - перебил мэра главный инженер КП «Дорремстрой» Игорь Сидоренко. – Мы стараемся по ночам вывозить.

- Вопросов нет, «Главпочтамт» вывезли, молодцы, - похвалил мэр. – Если б не вывезли, то там сегодня было…

Общество Уборка снега

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«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 13:15 21:30
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«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
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16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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