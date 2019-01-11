Сумские дорожники начнут вывозить снег

Этот вопрос он поднял сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии.
- Я думаю, учитывая то, что по прогнозу на этой и на следующей неделе снег, пришло время уже вывозить снег, - начал мэр. – Давайте мы подумаем… С площади Независимости не нужно вывозить, а вот на Соборной и Воскресенской нужно, ведь там уже скоро деревья будут полностью под снегом. Давайте помаленьку, потихоньку будем вывозить. Потому что вода как пойдет вся вниз…
- Работа постоянно ведется, - перебил мэра главный инженер КП «Дорремстрой» Игорь Сидоренко. – Мы стараемся по ночам вывозить.
- Вопросов нет, «Главпочтамт» вывезли, молодцы, - похвалил мэр. – Если б не вывезли, то там сегодня было…
По его мнению, сумские коммунальщики не дорабатывают....
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