У Сумах пройде виставка однієї книги

Місце виставки: Конгрес-центр СумДУ, м. Суми, вул. Покровська, 9/1
Євангеліє доступне до огляду з 29 січня по 11 лютого 2019 року:
з 10:00 до 15:00 - правий атріум Конгрес-центру
з 15:00 до 18:00 - в ауд. 222 (2 поверх, читальна зала)
У неділю Євангеліє експонуватися не буде.
В програмі виставки:
31 січня 2019 года - на 15:00 (ауд. 115) - тематичний вечір «Томос у розбудові української держави». Спікер проф. Мозговий І.П.
Вхід вільний.
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