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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39232

На Сумщине не хватает денег на линейный ускоритель для онкодиспансера

Сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в облгосадминистрации обсуждался вопрос условия лечения онкобольных на Сумщине.

- Мы имеем очень печальную статистику. Украина находится на втором месте в Европе по темпам распространения онкологии, - отметил глава облгосадминистрации Николай Клочко. - Поэтому мы должны максимально объединить свои силы и ресурсы для обеспечения надлежащих условий лечения жителей Сумщины. Сегодня нужно срочно решать вопрос о приобретении источников ионизирующего излучения. Также не следует забывать и о линейном ускорителе, который крайне необходим Сумщине. Но это вопрос не одного года. Постепенно мы сможем решить этот вопрос, привлекая народных депутатов Украины, областных депутатов, общественность и т.д..

По словам начальника областного управления здравоохранения Сергея Бутенко, на линейный ускоритель уже собрано 30 млн гривен, но часть этих средств придется использовать на приобретение источников ионизирующего излучения.

- Линейный ускоритель - это перспектива, он обязательно должен быть в Сумской области, но сегодня мы покупаем то, что более необходимо нашим пациентам, - поделился он. - Ведь только за один день у нас проходят лучевое лечение до 200-250 человек. А в этом году все сроки эксплуатации источников, которые работают сегодня в областном онкологическом диспансере, заканчиваются. Поэтому в первом квартале 2019 года мы планируем перезарядить эти источники излучения на двух аппаратах.

О других ближайших планах возрождения областного онкодиспансера поведал первый замглавы ОГА Вадим Акперов. По его словам, сейчас стоит вопрос перевода поликлинического отделения онкодиспансера на улицу Троицкую в городе Сумы. Но это здание требует также капитального ремонта. Областным управлением капитального строительства уже разрабатывается проектная документация на внутреннюю часть работ и тепломодернизацию заведения. Параллельно также область работает с народными депутатами Украины, чтобы привлечь средства для решения глобальных вопросов, в частности, закупку линейного ускорителя и строительство корпуса под него.

Общество Линейный ускоритель Сумской онкодиспансер

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