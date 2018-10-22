Сумские пограничники нашли в поезде книжную контрабанду 27 января пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили скрытую от контроля печатную продукцию художественного содержания.

В пункте пропуска «Хутор Михайловский» во время осмотра одного из вагонов поезда «Москва - Кишинев» правоохранители обнаружили печатную продукцию. Товар скрыл от погранично-таможенного контроля и пытался незаконно переместить через границу проводник этого вагона - гражданин Молдовы 1994 года рождения.

Сейчас книги, общим количеством 107 единиц, изъяты в установленном порядке. Относительно правонарушителя составлены административные материалы.