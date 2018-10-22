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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41263

Сумские пограничники нашли в поезде книжную контрабанду

27 января пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили скрытую от контроля печатную продукцию художественного содержания.

В пункте пропуска «Хутор Михайловский» во время осмотра одного из вагонов поезда «Москва - Кишинев» правоохранители обнаружили печатную продукцию. Товар скрыл от погранично-таможенного контроля и пытался незаконно переместить через границу проводник этого вагона - гражданин Молдовы 1994 года рождения.

Сейчас книги, общим количеством 107 единиц, изъяты в установленном порядке. Относительно правонарушителя составлены административные материалы.

Право Граница контрабанда

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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