Сумские пограничники нашли в поезде книжную контрабанду

В пункте пропуска «Хутор Михайловский» во время осмотра одного из вагонов поезда «Москва - Кишинев» правоохранители обнаружили печатную продукцию. Товар скрыл от погранично-таможенного контроля и пытался незаконно переместить через границу проводник этого вагона - гражданин Молдовы 1994 года рождения.
Сейчас книги, общим количеством 107 единиц, изъяты в установленном порядке. Относительно правонарушителя составлены административные материалы.
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