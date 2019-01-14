На Сумщине спасатели помогли «скорой»застрявшей в сугробе 28 января в 00:20 к спасателям поступило сообщение, что в с. Литвиновичи Кролевецкого района в снежном сугробе застрял автомобиль скорой помощи.

По предварительным данным, скорая направлялась по вызову в больницу, в ней находилось 3 медработника и больная женщина. Двигаясь на подъем, машину занесло, и она оказалась в снежном сугробе. 2 сотрудника 22-й государственной пожарно-спасательной части, используя вездеходный ЗИЛ-130, оказали помощь медработникам, вытянув их транспортное средство на безопасный участок дороги, и сопроводили его в районную больницу, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.