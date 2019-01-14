В Конотопе на пожаре погиб молодой парень

В тот же миг на место происшествия выехали два отделения пожарного караула. Среди людей, которые собрались вокруг горящего дома, первой опомнилась его хозяйка. Она только что вернулась домой и сразу же заметила, что нигде нет ее сына, который несколько минут назад звонил ей и на 101, чтобы сообщить о беде.
Пожарные сразу провели разведку в пылающем доме, однако присутствия людей в нем не обнаружили. Кровля в это время еще была покрыта пламенем. После того, как дым понемногу рассеялся и над самой крышей, спасатели заметили в межпотолочном пространстве обгоревшее тело мужчины без признаков жизни. Похоже, что парень пытался самостоятельно справиться с пожаром, как только заметил его признаки в доме. Однако не рассчитал силы и, скорее всего, задохнулся от угарного дыма.
Сам дом удалось спасти. На его тушение потратили 18 тонн воды. Стихию огня вместе с местными спасателями помогала укрощать добровольная пожарная команда завода «Мотордеталь».
Предварительно причиной пожара стал недостаток в конструкции печного дымохода.
Работники службы спасения раз предостерегают жителей заботиться о надлежащее противопожарное состояние собственных домов и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту, сообщает Конотопский городской отдел управления ГСЧС Украины в Сумской области.
Полиция выясняет причины и обстоятельства возгорания в многоэтажке по переулку Гетманскому....
Поздно ночью неизвестные злоумышленники, используя древнюю мошенническую схему по откупу родственника от полиции за якобы совершенное преступление, добились того, что...
22 января в 14:03 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре по ул. Первомайской в с. Шалыгино Глуховского...
Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни....
21 января в 14:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома в с. Жихово Середина-Будского района....