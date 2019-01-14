В Конотопе на пожаре погиб молодой парень Трагедия произошла 27 января после обеда. Мужчина 1991 года рождения позвонил в службу спасения 101 и сообщил о том, что по улице Парижской Коммуны горит его дом.

В тот же миг на место происшествия выехали два отделения пожарного караула. Среди людей, которые собрались вокруг горящего дома, первой опомнилась его хозяйка. Она только что вернулась домой и сразу же заметила, что нигде нет ее сына, который несколько минут назад звонил ей и на 101, чтобы сообщить о беде.

Пожарные сразу провели разведку в пылающем доме, однако присутствия людей в нем не обнаружили. Кровля в это время еще была покрыта пламенем. После того, как дым понемногу рассеялся и над самой крышей, спасатели заметили в межпотолочном пространстве обгоревшее тело мужчины без признаков жизни. Похоже, что парень пытался самостоятельно справиться с пожаром, как только заметил его признаки в доме. Однако не рассчитал силы и, скорее всего, задохнулся от угарного дыма.

Сам дом удалось спасти. На его тушение потратили 18 тонн воды. Стихию огня вместе с местными спасателями помогала укрощать добровольная пожарная команда завода «Мотордеталь».

Предварительно причиной пожара стал недостаток в конструкции печного дымохода.

Работники службы спасения раз предостерегают жителей заботиться о надлежащее противопожарное состояние собственных домов и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту, сообщает Конотопский городской отдел управления ГСЧС Украины в Сумской области.