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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в снежных сугробах застряли две ГАЗели

Спасатели оказали помощь гражданам, машины которых оказались в снежном сугробе.

27 января в 20:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о том, что в с. Загорское в г. Сумы, 2 автомобиля ГАЗель, в которых находилось 2 человека, попали в снежный занос. На место происшествия был направлен дежурный караул Группы специальной пожарной техники Отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По прибытию было установлено, что автомобили двигались в сторону города, но из-за сложных погодных условий и высоких сугробов не смогли продолжить движение. С помощью автомобиля повышенной проходимости на базе вездехода КАМАЗ автомобили были отбуксированы на безопасный участок дороги.

Всего для оказания помощи были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Снежный занос Спасатели

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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