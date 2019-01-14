В Сумах в снежных сугробах застряли две ГАЗели Спасатели оказали помощь гражданам, машины которых оказались в снежном сугробе.

27 января в 20:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о том, что в с. Загорское в г. Сумы, 2 автомобиля ГАЗель, в которых находилось 2 человека, попали в снежный занос. На место происшествия был направлен дежурный караул Группы специальной пожарной техники Отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По прибытию было установлено, что автомобили двигались в сторону города, но из-за сложных погодных условий и высоких сугробов не смогли продолжить движение. С помощью автомобиля повышенной проходимости на базе вездехода КАМАЗ автомобили были отбуксированы на безопасный участок дороги.

Всего для оказания помощи были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.